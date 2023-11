Caravana migrante realiza una vigilia en el sur de México para pedir por su avance

Miles de migrantes de la caravana más numerosa que ha salido este año de la frontera sur de México dedicaron este martes una vigilia al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para pedir al Gobierno mexicano que les otorgue documentos para avanzar.

“Era necesario y urgía una caravana de migrantes para hacer visible lo que es tan visible y no se quiere ver, el dolor y el sufrimiento de los migrantes, porque el Gobierno no quiere verlo”, expresó el sacerdote Heyman Vázquez, de la iglesia San Andrés Apóstol, que está a unos metros de la frontera con Guatemala.

El padre de esta iglesia acudió al municipio de Huixtla, donde está la caravana con unos 7.000 migrantes, para pedir que el Gobierno mexicano “abra su corazón”.

“No se puede permitir que cantidades de mujeres y niños vayan caminando kilómetros y kilómetros”, indicó en la ceremonia.

El cura expuso que los 280 kilómetros que hay desde Tapachula hasta la salida del estado Chiapas están llenos de migrantes cansados, angustiados y desesperados.

La caravana de miles de migrantes partió la semana pasada como la más grande del año desde Tapachula, en la frontera sur de México, donde ha resistido y avanzado a diferencia de otras realizadas en meses anteriores que se desintegraban a los pocos días.

En la vigilia, la guatemalteca Guadalupe Morales López se arrodilló para realizar oraciones e implorar al Gobierno mexicano que les brinde un permiso para seguir su travesía, especialmente a las familias con niños.

“Los niños se cansan, hay mujeres embarazadas, le pedí a Dios que les abra el corazón a ellos, allá me dedicaba a vender quesos, me tiraron un teléfono, me amenazaron, si no daba una cantidad de dinero me iban a matar, me decidí venir porque a mi papá lo mataron”, contó a EFE la mujer, quien lleva seis días en el grupo.

La caravana de migrantes se prepara para salir la madrugada de este miércoles a Escuintla, ubicado a 29 kilómetros al norte de Huixtla.

La situación en la frontera sur refleja un flujo migratorio “sin precedentes” de la región, como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 16.000 migrantes que llegan al día a las fronteras de México, de acuerdo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.