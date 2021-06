Mundo ¿Dónde estoy? | EUROPA / ASIA

Biden convence al G7 para lanzar gran plan de infraestructuras frente a China

La iniciativa "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) busca "responder a las necesidades tremendas de infraestructuras en los países de ingresos medios y bajos", informó la Casa Blanca en un comunicado.