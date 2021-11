Autorizan el primer suicidio asistido en Italia a hombre tetrapléjico

Mario (nombre ficticio para proteger su identidad), un hombre de 43 años de edad, es la primera persona en Italia en ser autorizado al suicidio asistido, el cual, según sus planes será realizado en su casa junto a sus familiares. Mario era camionero de la ciudad de Pesaro, pero diez años atrás sufrió un accidente que le rompió la columna vertebral y le dañó la médula espinal, dejándolo paralítico totalmente.

“Me siento más ligero. Nadie puede decirme que no estoy demasiado mal para continuar a vivir en estas condiciones. Me he librado de toda la tensión acumulada en los últimos años”, expresó Mario luego de conocer la decisión del Comité de Ética del Servicio Sanitario Público regional de Las Marcas.

El Comité dictó su opinión favorable después que un grupo de doctores especialistas confirmaron que Mario tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido.

Sin embargo, esta lucha viene desde tiempo atrás. El hombre pidió hace un año al hospital de las Marcas que lo asistieran las 24 horas del día para así estudiar su caso y permitirle el suicidio asistido. Luego envió una carta abierta al gobierno hace unos meses.

Luego de ser aceptada su petición por el Tribunal Constitucional, la más alta autoridad judicial, la institución abrió una controversia a nivel nacional por pate de las autoridades regionales, quienes establecieron límites éticos para posteriores casos.

Luego del veredicto del Comité Ético Sanitario Regional, Mario grabó un audio y dijo “aunque en la inmovilidad comprendí que en estos meses he hecho algo grande imaginando que el Comité Ético no podía sino decidirse por un sí”.