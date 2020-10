Atada a un poste y linchada: la brutal muerte de una abogada

Una turba enfurecida vapuleó, ató a un poste y linchó a una abogada y su pareja después de acusarlos de intentar robar a una niña de la localidad que estaba afuera de una tienda jugando con sus amigos.

Mientras estaban siendo linchados en el poste la policía intentó intervenir para salvarlos pero la muchedumbre alrededor impidió su paso.

Cuando al fin lograron pasar el hombre que acompañaba a la abogada ya estaba muerto colgando del poste mientras ella estaba agonizando.

Ella fue trasladada a un hospital pero murió en el camino.

La causa oficial de la muerte es múltiples traumatismos craneoencefálicos.

El crimen ocurrió en San Nicolás Buenos Aires, en el estado de Puebla, México. Adela Martínez Velásquez y el hombre que la acompañaba llegaron a ese lugar a visitarlo; ella disfrutaba visitando pueblos, haciendo turismo interno en sitios pequeños. Esa era su mayor afición.

De acuerdo con su esposo, Octavio Barragán Vega, la víctima había planeado visitar a sus hijas en León, Guanajuato, pero en el camino decidió darse un breve paseo.

“El domingo por la noche perdimos comunicación con ella. No nos extraña que haya estado en ese lugar pues a ella le gustaba mucho recorrer pueblos para conocerlos”, dijo Barragán Vega.

Ahora, el hombre exige justicia por Adela y espera que encuentren a quienes instigaron el linchamiento.

En entrevista con el portal de noticias Milenio, una de sus mejores amigas reveló que Adela publicó algunos mensajes extraños antes de ser linchada, por lo que esto levantó sospechas en ella.

Este fue su último mensaje: “Familia hermosa, no se preocupen, estoy tranquila y en paz en un lugar hermoso, les mando besitos, no tengo cargador, voy para León Guanajuato, voy con Dios y si no regreso estoy con él”, fue el último mensaje que publicó.

Martínez Velázquez era madre de cinco hijos de las edades de 14 hasta los 21 años.

Se tituló como química fármaco bióloga, psicóloga y abogada y recientemente había cursado un doctorado en Derecho fiscal.