Asociación Internacional de Abogados lanza fuertes críticas a acciones de Bukele

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHIR) criticó fuertemente al presidente Nayib Bukele a través de una carta abierta publicada este jueves en su sitio web.

Entre otras cosas, la asociación internacional pidió a Bukele defender el estado de derecho y respetar los derechos fundamentales durante la emergencia por el COVID-19.

“El IBAHRI condena la política del miedo para implementar la cuarentena, ya que se ha informado al IBAHRI que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha hecho una declaración amenazando a los ciudadanos de que si rompen la cuarentena domiciliaria, serán detenidos y enviados a centros donde podrían contagiarse de Covid-19”, dice la carta.

El pasado 2 de abril, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, indicó que las personas que incumplan la cuarentena domiciliar serán llevados a cuarentena donde podrían “adquirir el virus”.

El IBAHRI también ve con preocupación que el gobierno no haya atendido la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que pide al gobierno no realizar capturas contra personas que violen la cuarentena, y, además, ordena liberar a quienes están en centros de cuarentena y no tienen coronavirus.

“Mientras que algunos han sido liberados, muchos siguen detenidos…”, critica la Asociación Internacional de Abogados. Luego agrega: “El IBAHRI insta a El Salvador a liberar a los detenidos arbitrariamente y a proporcionar de inmediato a los detenidos acceso a disposiciones esenciales”.

El organismo internacional también lamenta que Bukele haya declarado en Twitter que los salvadoreños debían dejar de discutir si una medida es constitucional o no.

“El estado de derecho debe prevalecer en tiempos de crisis, por lo que es imperativo que el gobierno salvadoreño defienda las decisiones promulgadas por la Corte Suprema”.

Además, la Asociación Internacional de Abogados ve con preocupación que el presidente Bukele justifique el uso de la violencia contra las personas que rompan la cuarentena domiciliar.

“El IBAHRI también recibió reportes que Su Excelencia declaró en cadena nacional que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada deben ser más duros en hacer cumplir la cuarentena domiciliar, autorizándolos para incluso doblar muñecas. Este tipo de medidas solo servirán para causar pánico”.

En otro párrafo, el organismo internacional sentencia: “El IBAHRI está profundamente preocupado por la desintegración del estado de derecho en medio de la crisis del coronavirus en El Salvador”.

En una declaración separada, el presidente de la Asociación Internacional de Abogados, Horacio Bernardes Neto, dijo que “la situación en El Salvador es preocupante” porque “ha habido un grave desprecio por el estado de derecho”

“La International Bar Association, establecida en 1947, es la organización líder mundial de profesionales legales internacionales, asociaciones de abogados y sociedades de abogados. Tiene una membresía de más de 80,000 abogados individuales, y 190 asociaciones de abogados y sociedades de abogados, que abarcan más de 160 países. El IBAHRI, una entidad autónoma y financieramente independiente, trabaja con la comunidad jurídica mundial para promover y proteger los derechos humanos y la independencia de la profesión jurídica en todo el mundo”, dice la carta.