Arrestan a ministro boliviano por corrupción en compra de respiradores

El hasta ahora ministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue arrestado este miércoles por la Policía en un caso de supuesta corrupción, tras lo que fue cesado, en el marco de la investigación de una compra con sobreprecio en España de respiradores para hospitales.

Navajas fue llevado a declarar “en calidad de aprehendido” ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, dijo a los medios el director nacional de esta unidad de la Policía Boliviana, Iván Rojas.

Anteriormente un diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, había recordado que contra Navajas había una denuncia penal, mientras que el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, había asegurado que se le había pedido que fuera a declarar.

Tras conocerse el arresto, la ministra interina de Comunicación, Isabel Fernández, informó de la decisión de la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, de “apartar” a Navajas, que apenas llevaba mes y medio en el puesto.

El contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4773600 US. Llegaron a pagar 2028780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga.

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 20, 2020