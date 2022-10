Arrestan en Washington a activistas en una protesta contra el fallo sobre el DACA

Trece personas, entre ellas activistas y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, en inglés) en Estados Unidos, fueron arrestadas este jueves frente al Congreso como parte de una manifestación en rechazo a un fallo judicial que consideró que el beneficio migratorio es ilegal.

Los arrestados, que según los organizadores recibirán una multa por desobediencia civil, forman parte de las más de 150 personas que protestaron en Washington.

Al canto de “indocumentados y sin miedo”, los manifestantes pidieron al Congreso que tome acción para ofrecer un camino a la ciudadanía a los más de medio millón de beneficiarios de DACA, un programa que protege de la deportación y da permiso de trabajo a migrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad.

El fallo de una corte de apelaciones conocido el miércoles mantuvo por ahora el programa, aunque lo consideró ilegal y devolvió el caso a una corte en menor instancia. Los jueces de Luisiana permitieron que se sigan procesando las renovaciones de solicitudes pendientes, pero mantuvieron una prohibición a aprobar nuevos casos.

“Nuestro futuro está en las manos de extraños que no tienen la menor idea de lo que es estar en nuestros zapatos”, dijo a EFE Diana Pliego, beneficiaria de DACA.

La incertidumbre ante el futuro es un sentimiento compartido por los jóvenes soñadores, tal y como se conoce a los beneficiarios de ese programa, que llevan de media 22 años viviendo en EE.UU., de acuerdo con datos de la organización FWD.US, que promueve una reforma migratoria.

“Lo primero que hice cuando recibí ayer la noticia fue llamar a mi hermano”, que también tiene DACA, dijo a EFE Johana Juacán, beneficiaria de DACA de 26 años. “Ya me he acostumbrado a recibir estas noticias, pero cada vez es más difícil; me siento frustrada”, aseguró.

Pliego, quien tiene 28 años y trabaja promoviendo políticas migratorias, dijo esperar que la acción de hoy llegue a los oídos de los legisladores: “Tengo esperanza de que vean lo que está pasando, que estamos cansados de vivir en un estatus temporal y de vivir en la incertidumbre”, agregó.

Con la protesta, los activistas y migrantes buscan presionar para que el Congreso pase algún tipo de legislación que ofrezca protección a los soñadores.

“He trabajado con el Congreso y sé que cuando hay voluntad hay un camino”, aseguró Pliego.

Los cientos de manifestantes marcharon por la avenida de la Constitución hasta la calle Primera, donde comenzaron a acercarse agentes de policía que les pidieron retirarse a la acera. Un grupo permaneció en la calle y acabó siendo arrestado.

El jueves, el senador demócrata Dick Durbin pidió a la Cámara Alta aprobar un proyecto de ley que concede permisos de residencia permanentes a los soñadores.

“La decisión del Quinto Circuito es un llamado de acción al Congreso: aprueben al Dream Act ahora y den a estos increíbles jóvenes un camino a un estatus legal” en EE.UU., dijo en un comunicado.

Ayer, poco después de que se anunciara el fallo, el director del Caucus Hispano del Congreso, el legislador Raul Ruiz, pidió a diez senadores republicanos unirse a los demócratas para dar luz verde a ese proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes a principios de 2021.

El Congreso, de mayoría demócrata en ambas Cámaras, podría cambiar de composición en enero del próximo año, cuando se renueven los escaños después de las elecciones de medio término que se celebran el 8 de noviembre.