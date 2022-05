Argentina realiza su primer censo de población en doce años

Argentina comenzó este miércoles el operativo presencial del censo de población, hogares y vivienda, el primero desde 2010, en un día declarado festivo en el país y en el que los ciudadanos procuran estar en sus casas para recibir a los censistas.

“El censo es la foto exacta de quiénes somos. No podemos planificar hacia dónde se quiere ir, si no sabemos quiénes somos, si no reconocemos nuestras diversidades culturales, étnicas, socioeconómicas o sociodemográficas”, aseguró Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en una rueda de prensa.

El operativo, que se prolongará durante 10 horas, contempla el despliegue de más de 650.000 censistas, que recorrerán todo el país para recopilar los datos de unas 17 millones de viviendas.

La principal novedad de esta edición fue la incorporación del “censo digital”, una herramienta que estuvo habilitada en las últimas semanas para reducir los tiempos del cuestionario presencial y que fue empleada por más de 23,8 millones de personas.

“Es un número muy, muy bueno, estamos muy contentos por este operativo. Era la primera vez que lo hacíamos, con lo cual era todo un desafío. No sabíamos cómo iba a ser la recepción por parte de la gente de esta herramienta y claramente superó todas las expectativas que teníamos”, manifestó Lavagna.

Este censo contempla dos grandes módulos, uno de hogar —que releva materiales y servicios, utilización de tecnología, régimen de tenencia de vivienda y discapacidad— y otro de población —con preguntas sobre actividad económica, nivel educativo y cobro de jubilaciones y pensiones—.

Antes del censo general de viviendas, los censistas recorrieron hogares rurales y viviendas colectivas como hospitales, geriátricos y cárceles, mientras que en la noche del 16 al 17 de mayo realizaron un operativo para captar a las personas en situación de calle.

Los responsables de lndec confían en tener en las próximas horas una suerte de “boca de urna” con los resultados provisionales; 90 días después, llegarán los primeros datos básicos preliminares; 8 meses más tarde, resultados básicos definitivos; y en un año y medio estará la totalidad del censo procesado.

“Creemos que estos tiempos se pueden acortar gracias al éxito que ha tenido el censo digital, nos ahorra mucho tiempo en procesamiento y digitalización de los formularios”, señaló el titular del Indec.

El censo de 2010

Argentina realizó su último censo de población el 27 de octubre de 2010, una jornada marcada por el fallecimiento ese mismo día del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

La población contabilizada entonces fue de 40.117.096 personas, distribuidas en 13.835.751 viviendas.

El país suramericano debió celebrar un nuevo censo (el undécimo de su historia) en 2020, pero el operativo tuvo que postergarse por la pandemia de coronavirus.

Según las últimas estimaciones del Indec, actualizadas el pasado 1 de julio, la población argentina actual ronda los 46,2 millones de personas.