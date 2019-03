Acuchillan 100 veces y queman el cadáver de pandillero que se quiso retirar de la MS13

Cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron arrestados y señalados de apuñalar 100 veces a un joven de 16 años y prender fuego a su cadáver luego que intentara abandonar la organización criminal.

El crimen habría sido cometido en una vivienda del estado de Maryland, en Estados Unidos, propiedad de José Ordóñez Zometa, de 29 años, jefe de una las clicas de la MS-13 que opera en esa zona.

La investigación policial, indica que el cadáver presenta al menos 100 heridas de arma blanca, informaron medios de prensa local.

Posteriormente, los asesinos quemaron el cadáver y lo arrojaron al lado de una carretera en la ciudad de Stafford, en el adyacente estado de Virginia, donde fue encontrado por la Policía el pasado 9 de marzo.

Las autoridades locales lograron identificar al fallecido como Jacson Pineda Chicas tras la publicación de una fotografía de un tatuaje que tenía en el antebrazo.

“Escuchar del médico examinador que alguien fue acuchillado 100 veces, casi habla por sí mismo de lo violento que pudo haber sido el ataque”, afirmó el mayor Brian Reilly, de la oficina policial del condado.

La madre de Pineda aseguró que miembros de la MS-13 señalaron a su hijo de ser informante de la Policía y lo habían amenazado con matar a su familia; por tal motivo decidió enfrentarlos. “(Jacson) tenía navajas y me dijo: ‘mamá, me voy a defender con ellas, pero no será suficiente'”, narró.

La mujer aseguró que el joven era miembro activo de la pandilla, pero que estaba en el proceso de abandonar la estructura criminal.

El joven pretendía abandonar la pandilla para “evitar que sus seres queridos corrieran peligro”, dijo la madre del menor, y por esta razón se había ido a vivir al condado de Prince George, en Maryland.

Toda la familia había huido de El Salvador, cuando Jacson fue obligado a unirse a la MS-13. Sin embargo, les fue imposible escapar del acecho de la estructura criminal.

Los cinco sospechosos de pertenecer a la MS-13 y de cometer el crimen son: José Ordóñez Zometa, de 29 años; Jonathan Castillo Rivera de 20 años; Kevin Rodríguez Flores de 18; Christian Martínez Ramírez, de 16; y José Hernández García, de 25 años.

Todos los detenidos, incluido el menor de edad que fue acusado como adulto, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados.