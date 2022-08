Abogado obligaba a sus clientas a tener sexo con él para representarlas

El insólito caso de un abogado que obligaba a sus clientas a tener relaciones sexuales para representarlas ante los juzgados, se ha dado a conocer en las últimas horas.

El lamentable hecho, ocurrió en el estado de Pensivania, Estados Unidos.

El profesional fue identificado como Corey J. Kolcharno, de 47 años de edad. El hombre es acusado de cuatro cargos de promover la prostitución, luego de que una investigación revelara que explotaba sexualmente a sus clientes, relacionando “su actuación como su abogado a una demanda de servicios sexuales de ellos o a cambio de pago”, figura en una declaración jurada de la policía.

Who is Corey J. Kolcharno? Defense Attorney charge with pressuring Clients into sex https://t.co/aUm50tZySF

— Nsem Wo Krom (@NsemWoKrom) August 9, 2022