Netflix lanza un proyecto piloto para jugar a sus videojuegos en televisiones y tabletas

Hasta el momento, Netflix cuenta con más de 50 juegos para móviles disponibles entre los que se encuentran "Cut the Rope Daily" (ZeptoLab), "The Queen's Gambit Chess" (Ripstone Ltd) o "Sonic Prime Dash" (SEGA HARDlight), lanzados este año.