El Salvador se quedará sin sombra este mediodía

Durante el mediodía de este martes 25 de abril de 2023, en el país se presentará un fenómeno natural conocido como “un mediodía sin sombras”.

Científicamente este hecho es denominado como día cenital o día ascio, el cual ocurre dos veces al año.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el sol se encontrará en su punto más alto en el cielo, directamente encima de nosotros.

Este fenómeno es presenciado únicamente en zonas tropicales del planeta, en la región entre Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio.

Asimismo, el MARN detalló de que el efecto será más notable en San Salvador a partir de las 11:54 A.M.; en Santa Ana 11:56 A.M. y San Miguel 11:50 A.M.

Este tipo de escenarios pocos frecuentes no generan ningún tipo de riesgo en la salud.