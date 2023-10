Así será el eclipse solar del 14 de octubre

El 14 de octubre ocurrirá un eclipse solar que podrá ser apreciado como eclipse anular en una franja angosta de la superficie terrestre que atravesará Honduras, Nicaragua y Panamá, informó la Asociación Salvadoreña de Astronomía (ASTRO).

Según ASTRO, en El Salvador este eclipse se apreciará como uno parcial, pero con un porcentaje de ocultación del Sol de alrededor del 83.4%, evento que se podrá apreciar si las condiciones del cielo lo permiten.

“Este eclipse es el primero de dos eclipses que adornarán los cielos de la región en un período de 6 meses. El siguiente ocurrirá el 8 de abril de 2024, y se podrá ver como un eclipse total desde una franja que atravesará México y los Estados Unidos. Nuevamente, desde nuestro país podremos verlo como un eclipse parcial”, añadió.

¿Podrá verse el eclipse desde El Salvador? ASTRO responde que “sí, como un eclipse parcial, no como un eclipse anular”.

El territorio salvadoreño queda fuera de la franja del recorrido de la anteumbra de la Luna. La Luna en ningún momento del eclipse ocultará completamente al disco solar; por tanto, “en ningún momento hay que intentar verlo sin la protección adecuada para los ojos. Debe usarse métodos seguros”.

De acuerdo con ASTRO, el día no se oscurecerá, ya que la Luna no llegará a ocultar totalmente al Sol. Solo se apreciará una disminución de la intensidad de la luz solar, pero no un oscurecimiento como el que ocurrió en el eclipse total del 11 de julio de 1991.

También se podría dar que se experimente una ligera disminución de la temperatura ambiental. Pero depende de la cobertura de nubes. El efecto de la presencia de las nubes en combinación con el eclipse dará una sensación de mayor oscurecimiento y de mayor disminución de la temperatura.