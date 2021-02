Ciencia & Tecnología ¿Dónde estoy? | CIENCIA

Detectan una nueva variante de Covid19 en el sur de California

Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.