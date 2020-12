Astronauta salvadoreño Frank Rubio viajará a la Luna en 2024

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó ayer al grupo de 18 astronautas que viajarán en 2024 hacia la Luna, en la misión espacial Artemisa III.

El grupo está conformado por 9 hombres y 9 mujeres, entre los que destaca el astronauta de padres salvadoreños, Frank Rubio, quien además es doctor en medicina y licenciado en relaciones internacionales.

Rubio nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de padres salvadoreños, estudió en la prestigiosa Academia Militar de West Point, en Nueva York.

El salvadoreño es también teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, y fue en enero de este año que se graduó como astronauta después de haber ingresado a la NASA en 2017, donde se ha preparó para la misión entre 6 a 8 horas al día durante los últimos 2 años.

“Ir a la Luna sería un privilegio, pero la oportunidad de ir al espacio es tan única que voy a estar encantado con cualquiera de las misiones. Desde luego, me encantaría formar parte de la misión para ir a Marte, si se me requiere, pero no creo que vayamos hasta 2030”, dijo Rubio en una entrevista brindada a EFE en enero de 2020, sin embargo, el viaje se realizará más pronto de lo esperado, es decir, en 2024.

La misión que llevará por primera vez mujeres a la Luna

Además de la presencia de dos latinoamericanos en el equipo que viajará a la Luna, la NASA ha apostado por un equipo equitativo, es decir, con igual número de hombres y mujeres.

El anuncio fue dado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el Centro Espacial Kennedy (Florida, EUA), y los tripulantes viajarán a bordo de la cápsula espacial Orion con la misión de evaluar las condiciones y estudiar la posibilidad de establecer un campamento en la superficie lunar en un plazo de, mínimo, diez años.

«Los astronautas del equipo Artemis tienen una variedad de antecedentes, conocimientos y experiencia. El moderno programa de exploración lunar de la agencia llevará a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024 y establecerá una presencia lunar humana sostenible para fines de la década», dijo la NASA en un comunicado.