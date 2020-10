Así es el nuevo iPhone 12, el primero compatible con la red 5G

La multinacional estadounidense Apple presentó este martes su nuevo modelo de teléfono iPhone 12, el primero compatible con las redes de internet de altísima velocidad 5G, equipado con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y disponible en negro, blanco, rojo, verde y azul.

La empresa de Cupertino (California, EE.UU.) celebró su tradicional acto de presentación del nuevo móvil varias semanas más tarde de lo que es habitual a causa de las complicaciones logísticas derivadas de la pandemia de Covid-19, pero aún a tiempo para la campaña navideña, que en EE.UU. empieza en noviembre.

Como es habitual, el nuevo teléfono viene en cuatro versiones distintas que varían en dimensiones y especificidades técnicas, y son el 12 Pro (versión más completa), el 12 Pro Max (versión completa y de grandes dimensiones), el 12 mini (versión más pequeña) y el 12 estándar.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj

— CNBC (@CNBC) October 13, 2020