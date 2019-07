FOTOS | Hijo de salvadoreños se gradúa de astrofísico y crea invento para la NASA

La familia Martínez Orellana emigró entre los años 1980 y 1990 desde su natal Ahuachapán hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. El matrimonio procreó a tres hijos. El segundo de ellos es Álvaro Orlando Martínez Orellana, de 21 años, quien recientemente se graduó de astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), considerada la más grande de Estados Unidos.

Aunque el joven nació en Los Ángeles, California, mantiene sus raíces salvadoreñas y siempre ha destacado durante sus estudios académicos.

Este año obtuvo los títulos como Astrofísico y como Cross-Sector Collaboration (Next Generation Service Corps). Esta última certificación tuvo una duración de 4 años.

De acuerdo con Álvaro Orlando, sus estudios universitarios fueron pagados mediante una beca que duró 4 años y su certificación como astrofísico es considerado como una de las carreras más complejas de completar en Estados Unidos.

Álvaro es el primer joven de origen hispanoamericano que completa y se recibe de la carrera en este año en el estado de Arizona. El joven científico relató que la carrera no fue fácil y que en algunos momentos tuvo que buscar otras formas para distraerse y así no “enloquecer”. A la semana dedicaba entre 20 y 35 horas de estudio como mínimo.

Cuenta que siempre trabajó en grupo para resolver más rápido los trabajos, que en su mayoría eran ecuaciones. Solo el 10 % de los estudiantes lograban pasarlas y seguir avanzando en la carrera, según comenta.

“Uno tenía que saber resolver por su propia cuenta (los trabajos). Cuando yo estudiaba mucho, jugaba un poco de videojuegos para distraerme y no volverme loco, porque estar feliz es muy importante como el estudio”, señaló.

Y así los años fueron pasando hasta que Álvaro Orlando llegó al cuarto año de su carrera, la situación se tornó más compleja, pero el joven sabía que tenía las condiciones para lograr su objetivo.

Álvaro recuerda que había un profesor que no pudo realizar un proyecto y les delegó que tanto él como sus demás compañeros de equipo lo terminaran.Tenían un año para completar esa misión y solamente completándolo lograrían graduarse.

“Éramos ocho en total: Un ingeniero aeroespacial, un astrobiólogo, un ingeniero mecánico, un astrofísico y un ingeniero en sistemas. Entre todos trabajamos en el proyecto”, explicó.

Pero para llevar a cabo este proyecto, los jóvenes se apoyaron de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés). La agencia les otorgó $40, 000 para completar el proyecto.

El joven hispano asegura que el invento fue terminado y será lanzado al espacio en septiembre de este año y será propiedad de la ASU, ya que ellos facilitaron todo para terminarlo.

“Casi todos mis maestros trabajan para NASA. Por ejemplo Dr. Phil Christensen era mi maestro y fue el que hizo Thermal Imaging Camera for The Curiosity Rover, que está en Marte desde el 2012. Gracias a él, podemos ver las temperaturas desde Marte”, explicó Martínez Orellana.

Pero, ¿en qué consiste el proyecto que inventó Álvaro y sus compañeros?

“El propósito de la invención realizada por mi grupo es la medición del contenido del agua en la atmósfera de la Tierra a un cierto punto. Usando los datos del contenido de agua que recolectamos, el instrumento puede tomar datos que permitirán a los científicos calcular la temperatura de la superficie al nivel de la superficie de la Tierra a la misma ubicación en la que el instrumento tomó los datos del contenido del agua. El objetivo del instrumento era el ser diseñado para medir la humedad en la atmósfera de la Tierra y la temperatura de la superficie del suelo. El instrumento es lo suficientemente pequeño para ser puesto dentro de un pequeño satélite, para darle a la población mundial una mejora en la exactitud de los pronósticos meteorológicos”, explica Martínez Orellana en sus propias palabras.

Otros proyectos

La universidad terminó y Álvaro tiene bien claro que no desea continuar con el invento que tanto él como sus compañeros elaboraron para la NASA. Aunque reconoce que a futuro le gustaría realizar su propio invento, pero en solitario.

“Todo esto es muy interesante, pero no estoy apasionado con este proyecto. Un día trabajaré en algún proyecto, pero yo solo, no en grupo, porque es muy complicado”.

Al cuestionarlo de por qué eligió la carrera de astrofísico y no otra, dijo que se inspiró en el show de Cosmos (es una serie documental para televisión que nació en el 2014), que es presentado por el célebre Neil deGrasse Tyson.

Álvaro quiere algún día poder explorar el universo como lo han hecho los grandes científicos. “Me gusta mucho el universo”. Aunque el profesional reconoce que por el momento no le gustaría viajar al espacio, todo lo piensa hacer desde la Tierra.

Quiero llevar a pasear a la Luna a mi papá cuando ya se pueda. Total no es muy lejos está a tres días de distancia 385,000 km. Pues mi mami no le gustan las alturas”, expresó.

En septiembre, Álvaro trabajará para el Ejército de Estados Unidos (US. Army), uno de los sueños que ha tenido desde que era pequeño. Ya firmó contrato.

“Siempre quise ser militar. Me gusta más que NASA. Seré un oficial y cuando salga seré capitán”, subrayó.

Pero para lograr ese sueño, Álvaro se sometió a un proceso de seis y a una investigación rigurosa. “Gracias a Dios todo salió bien, empiezo en septiembre”, indicó.

El servicio militar que prestará a Estados Unidos durará tres años y cuatro meses activos. Y cinco años como reserva.

“Para mí es muy importante trabajar para el Ejército más fuerte del mundo. Ellos también tienen científicos y una tecnología muy buena donde yo podré ejercer mi carrera”, valoró.

Familia, gustos y aficiones

Álvaro es el segundo hijo del matrimonio Martínez Orellana. Tiene una hermana de 23 años, quien estudia arquitectura y su hermano menor tiene 8 años.

Según él, mantiene una buena relación con su familia y amigos. Se describe como un joven inteligente, empático, motivador y trata de ser siempre generoso con los demás”.

Al preguntarle si alguna vez ha visitado El Salvador, dijo que sí. “Fui cuando tenía 2 años y cuando tenía 11. Primero Dios iré con mis padres de nuevo”.

Uno de los pasatiempos de Álvaro son los videojuegos en PlayStation 4, especialmente Call Of Duty.

Álvaro es un joven con raíces salvadoreñas y estadounidenses. Ama las pupusas como la mayoría de salvadoreños. En cuanto a música prefiere las cumbias, pero al preguntarle sobre el deporte, reconoce que le gusta más el fútbol americano.

El joven astrofísico sabe que su paso por el Ejército de Estados Unidos no será fácil, pero anhela poner en alto a su familia y seguir conservando sus raíces salvadoreñas.

Además motivó a los jóvenes que como él aspiran a un sueño a que no lo abandonen, pero que se esfuercen.

“Estar feliz es muy importante como el estudio”, reconoce Álvaro.