“No refunfuñés”, le insistía, “que a nosotras las mujeres nos toca igual de molesto que a Uds. O quizás más. Yo he andado de cortadora de café en todas las fincas de los entornos. No sólo conozco ese tipo de trabajo. También sé cómo desquitarme del acoso de los caporales, algo que a Uds. no les importa”.