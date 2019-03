Facebook e Instagram presentan fallas a nivel mundial

No es que los de sistemas hayan bloqueado Facebook y por eso no puedas entrar a enterarte de lo más reciente que están haciendo tus amigos. La plataforma se cayó y está ocasionado que sus usuarios no puedan entrar.

De acuerdo con el sitio Outage Report, las fallas comenzaron aproximadamente a las 10 de la mañana y hasta el momento las zonas afectadas son Norte América, Centroamérica y Reino Unido, con afectaciones menores en Brasil, México y el sureste asiático.

El principal reporte es que los usuarios no pueden cargar su perfil o les marca error al tratar de ver una publicación.

Pero Facebook no es el único que tiene problemas. Outage Report también señala que plataformas como Instagram o Facebook Messenger, ambas propiedad de Mark Zuckerberg, también tienen fallas de conexión con los servidores.

Hasta el momento se desconoce el motivo de las fallas en los servidores.