Los maestros legendarios

Están ahí, en fila, sentados sobre la tarima del Teatro Nacional de San Salvador. Son maestros y maestras. Todos visten implacablemente. Todos tienen una gigantesca trayectoria en la docencia.

Dentro de unos minutos serán homenajeados como profesores legendarios. Les darán una placa, un diploma, un libro y un cuadro fotográfico. Y, así, de esa manera, quedarán anotados en el libro de la historia de la docencia de El Salvador.

*

Martes. Son las nueve de la mañana. Los invitados se acomodan en sus asientos. Algunos miembros del coro de la Universidad José Matías Delgado ordenan sus instrumentos. En unos instantes, dirigidos por el maestro José Santamaría Lagos, cantarán el Himno Nacional, y el Himno al Maestro, y el Ave María…

Este día, el Ministerio de Educación, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), reconocerá la trayectoria de 21 maestros y maestras de El Salvador.

Entre los homenajeados están María Marina Acosta de Clímaco, Dinora Arias Flores, José Ricardo Barrientos, Cecilia Evelyn Bertrand de Henríquez, Carlos Antonio Burgos, Manuel de Jesús Cañadas Aguirre, Concepción Marina Cuéllar Alférez, Ana Elizabeth Gómez Rivas, David Antonio Hernández Santos, Edgar Armando Jiménez Yánez, Julio Roberto Magaña Salinas, Dora Angélica Monterrosa de Estrada, Martín Romeo Monterrosa Rodríguez, Guillermo Palacios Rodríguez, Gladis Eugenia Paredes, Héctor Antonio Pérez, Blanca Margarita Pérez de Mena, Rubén Regalado Sermeño, Carlos Ernesto Rodríguez Cedillos, José Noé Torres Hernández y Miriam Zelaya de Rivas.

El reconocimiento se hace en el marco del Día Mundial de los Docentes (declarado por la UNESCO el 5 de octubre de 1994) y del VIII Foro Pedagógico Nacional y V Iberoamericano 2019, dedicado a la profesora Antonia Portillo de Galindo.

*

Una pequeña semblanza



“Mujer, esposa, madre, maestra salvadoreña. Durante toda su vida se dedicó a la enseñanza y a la niñez, a promover la cultura a través de crear e impulsar nuevos escritores y poetas”, dice la profesora Ana Gómez, una de las homenajeadas, sobre la mujer a quien está dedicado el reconocimiento: Antonia Galindo de Portillo, esposa de Reynaldo Galindo Pohl, el ministro de Cultura que, en los años cincuenta, durante el gobierno de Óscar Osorio, creó una serie de instituciones culturales.

“En el año de 1969 desempeñó el cargo de subsecretaria de Educación —continúa relatando—. Posteriormente fue directora del Centro Cultural Salvadoreño, donde cada año se entrega un premio nominado con su nombre a personalidades destacadas en las ciencias y en las artes”.

Luego detalla que la biblioteca de ese centro cultural también lleva el nombre de la profesora Portillo de Galindo.

“Hablar de la licenciada Antonio Portillo de Galindo —agrega— es también hablar de Dinora Gil, ese seudónimo que utilizó en la creación de Isla de oro, un libro dedicado a la literatura infantil, basado en la experiencia de la niñez salvadoreña… La madrecita, nombre de un programa radial dirigido por ella misma, narraba sus cuentos infantiles, siendo conocida como Doña Toñita, donándole todo su amor y cariño del pueblo salvadoreño”.

“Fue una mujer de extraordinaria trayectoria educadora”, concluye.

*

Voces de los legendarios

“Para ser maestra hay que tener mística, paciencia, estar actualizándose constantemente, desarrollar competencias en todos los niveles y sobre todo amar la vida”, dice la profesora María Marina Acosta de Clímaco

“He tenido muchas experiencias. Una de ellas cuando un muchacho se sentó a la par mía en el bus y me dijo: ¿usted es el profesor José Ricardo Barrientos? Sí, le dije yo. Luego me dijo: recuerdo cuando yo y otros muchachos salimos de españoles en un acto cívico y otros salieron de indios. Sentí mucho entusiasmo”, recuerda el profesor José Ricardo Barrientos.

“En mi familia no hay docentes, soy de una familia grande, todos tienen otras profesiones. Mi madre no quería que fuera maestra. Ella quería que fuera dentista. Pero un día fui hacer el examen de admisión a la Normal España y quedé. Toda mi vida he sido maestra por vocación”, detalla la profesora Ana Elizabeth Gómez.

“Yo pienso que la docencia es una de los oficios y profesiones más útiles del mundo. Creo que no hay profesión más hermosa que ser docente y profesor”, señala el novelista David Hernández, quien desde muy joven se desempeñó como profesor.