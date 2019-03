La utopía de Manlio Argueta camina

«Posdata. Mi utopía es fundar una biblioteca-museo para escritores. Ahí está la casa donde vivió Dalton, ofrecida por unos buenos amigos propietarios. Pongo como contraparte mi biblioteca de escritor con más de 60 años de libros y lecturas», escribió Manlio Argueta en su columna dominical publicada el pasado 3 de marzo en La Prensa Gráfica.

Horas después, solo horas después, Manlio recibió un sinfín de mensajes y llamadas. La propuesta había desatado un fuerte entusiasmo, no solo entre sus amigos, sino entre intelectuales y políticos de todos lados. Manlio se sintió feliz, pero estaba consciente que una cosa era el entusiasmo y otra el apoyo real. El alborozo estaba bien. Era un paso. Pero la experiencia le decía que la utopía necesitaba de financistas y colaboradores para materializarla.

Es miércoles. El reloj marca las diez. Manlio nos recibe en su oficina ubicada en la tercera planta de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia. Mientras se acomoda en una silla nos señala un viejo aparato que rechina. Nos pregunta si preferimos hacer la entrevista sin aire acondicionado. Le decimos que no importa, que la grabadora puede registrar nuestras voces sin ningún problema.

— ¿La biblioteca-museo en la casa donde vivió Roque Dalton es una idea que venía madurando desde hace tiempo o fue algo espontáneo?

— No, no. Yo hago los artículos y de pronto se me ocurrió poner eso como una utopía. En este caso mi utopía principal era la de Roque. Fue una idea y a mí me agrada que haya tenido una respuesta. Yo nunca pensé que iba a tener una enorme aceptación, pero esa misma noche de circulación recibí varios mensajes al WhatsApp, diciéndome que apoyaban mi propuesta. No fue algo platicado ni conversado, sino una utopía.

— ¿Quiénes le escribieron?

— Bueno, me escribió el alcalde Ernesto Muyshondt y el presidente electo, Nayib Bukele; solo con horas de diferencia. Pero también otras personas.

— ¿Qué le dijeron?

—Que les parecía una gran ida y que la respaldaban.

— ¿Le sorprendió?

— No, siempre he creído que la figura de Roque Dalton interesa a mucha gente. Yo pienso que vale la pena aunar esfuerzos, de todos los sectores, del partido que sea, porque Roque Dalton pertenece a toda la nación.

*

La casa donde vivió Roque Dalton está ubicada entre la calle 5 de Noviembre y avenida Monseñor Romero del Barrio San Miguelito de San Salvador. El dueño es un octogenario llamado Víctor Hugo Iraheta, un relojero que fue amigo de infancia de Roque Dalton. Durante muchos años, en esa casa, la madre de Roque Dalton mantuvo una tienda llamada La Royal. El rótulo aún puede leerse. Sigue ahí, casi intacto. Manlio conoce muy bien esa casa. Entró por primera a mediados de los años cincuenta, cuando con Roque eran compañeros de poesía y de bohemia.

*

— ¿Qué viene ahora?

— Bueno, el apoyo está claro. Pero otra cosa es implementarla, porque eso ya significa inversión, contar con recursos, ver si es solo ese museo-biblioteca o la podemos enriquecer con algo más. No olvidemos que también hay un teatro Roque Dalton que tiene dos plantas… Ese día por la noche también me hablaron los Dalton. Me dijeron que a ellos les interesaría una ruta Roque Dalton. Ustedes saben que en España es muy famosa la ruta de Cervantes, y ellos, los Dalton, me hablaban que sería bonito también pensar en una ruta Roque Dalton.

— Usted decía que ya había hablado con los dueños de la casa…

—Sí, es que son mis amigos. La casa es pequeña. Yo ya la fui a medir: mide un poco menos de 200 metros cuadrados, pero podría pensarse en adquirir casas aledañas. Ya eso significa más inversión. De lo que yo sí estoy más o menos claro es que por cooperación se puede conseguir. Yo tengo bastante experiencia en cooperación.

— ¿Por ejemplo?

— Bueno, hay una escuelita allá en San Miguel. Yo fui donde el alcalde Will Salgado para que me consiguiera un terreno para una escuela para niños y la cooperación dio para la escuelita, que, por cierto, lleva mi nombre. Esto fue hace unos ocho años… por eso digo, es importante tener una contraparte fuerte.

—Usted ofreció como contraparte su biblioteca.

— Sí, también hubo gente que me dijo que me donaban las suyas. ¿Qué significa? Que hay un entusiasmo. Y eso es bueno. La gente se emociona. El silencio que se ha guardado sobre Roque Dalton es un silencio que bastaba con una voz para que la gente se entusiasmara.

— ¿Quiénes le ofrecieron sus bibliotecas?

Por ejemplo, la que fue directora de aquí de la Biblioteca, Helen Guardado, quien me dijo que su biblioteca tenía 3000 ejemplares y que la donaba completa.

— ¿Y su biblioteca de cuántos ejemplares es?

— Unos 5 mil. Pero lo más importante de la contrapartida es tener la casa donde vivió Roque Dalton. Y en eso vamos a trabajar.