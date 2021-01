Fallece pintor Joalgar, creador del método de artes plásticas para no videntes

“Mi mayor logro han sido mis obras de arte y dejar un legado con la metodología de artes plásticas, que consiste en que personas no videntes o con otro tipo de capacidad especial puedan pintar”, dijo el pintor José Alberto García, conocido como Joalgar, en una entrevista publicada en un blog en el año 2011.

Este martes, sus familiares informaron en Facebook que falleció luego de estar varios días con problemas de salud.

Era conocido por diferentes obras de arte. Por ejemplo, los murales alusivos al Bicentenario pintados en las paredes de lo que un día fue la Universidad Albert Einstein, sobre la Juan Pablo Segundo, San Salvador.

Pero por lo que más se le conoció a Joalgar, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, fue por crear una metodología dentro de las artes pláticas para que personas no videntes (o con otras discapacidades) pudieran pintar.

Joalgar lo dijo muchas veces, en distintas entrevistas, que el arte lo curaba todo. Estaba convencido de eso. Y eso les transmitía a sus alumnos.

Por eso no era extraño ver, en su escuela, a personas con distintas discapacidades crear verdaderas obras de arte. Joalgar los guiaba, siempre, con la paciencia del mejor de los maestro.

“Yo podría hacer de mi vida una novela o una película. Me puse mis primeros zapatos a los doce años, no porque mi papi o mi mami me los compraron, sino porque eran de mi abuela. A ella se los regalaron y no le quedaron. ¡Los zapatos de mi abuela! Por eso digo que cuando alguien quiere ser algo en la vida hay que luchar”, dijo en la entrevista publicada en un blog en 2011.