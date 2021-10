Elenco de MobyDick Teatro listo para presentar “La niña de los cuchillos”

La espera fue larga. Los artistas se encontraban ansiosos por volver a presentarse en los escenarios y el elenco de MobyDick Teatro también estaba impaciente por reencontrarse con su público en las tablas, hasta que por fin, y acatando las medidas de bioseguridad, esto será posible a partir de este día, 21 de octubre.

En esta ocasión, la compañía de teatro presentará una comedia negra del dramaturgo mexicano-salvadoreño Luis Ayhllón, bajo la dirección de Santiago Nogales, con la musicalización de Juan Carlos Berrios, titulada “La niña de los cuchillos”.

Diario 1 tuvo la oportunidad de hablar con el elenco y el director de MobyDick sobre su nuevo proyecto, del cual todos concluyeron que aborda un tema difícil para la sociedad desde el “humor negro”.

“La niña de los cuchillos es una historia que aborda la terrible crueldad con la que, en la mayoría de los casos, esta sociedad trata las discapacidades y el tráfico de niños y niñas. Es una pieza que incide en la necesidad de una manera, diría yo, grotesca y de una manera próxima del esperpento”, explicó el director español Santiago Nogales.

De acuerdo con el director, esta pieza aborda de manera particular el tráfico de menores con necesidades educativas especiales. El propósito, según él, es la catarsis y dejar un claro mensaje y posicionarse en contra del tráfico de personas y en contra del tráfico de menores.

FOTO: D1/MIGUEL R. LEMUS FOTO: D1/MIGUEL R. LEMUS FOTO: D1/MIGUEL R. LEMUS FOTO: D1/MIGUEL R. LEMUS Prev Next

“Espero que la gente que vea la pieza salga de aquí pensando que ‘me he reído, pero se me ha congelado la sonrisa’, eso es lo que debería de ocurrir, o ‘me he reído, pero ahora que lo pienso, yendo para casa, lo que he visto no tiene ni puñetera gracia'”, continúo expresando Nogales.

La obra trata sobre la historia de una niña con un don especial: puede hacer volar los cuchillos con la fuerza de su mente. Su madre y sus dos tías, influenciadas por un sacerdote enano, deciden explotar los poderes sobrenaturales de la menor y enriquecerse a costa de ella, por lo que exportan los dones a Shanghái, China.

El reparto está conformado por las actrices Dinora Cañénguez, quien interpreta a Tona; Mercy Flores, la actriz que le da vida a Ada y Rosario Ríos quien actúa bajo el papel de Ade.

Ríos describe a Ade como la hermana menor de las tres mujeres. Madre de la niña “de los cuchillos”. Ella guarda una relación terriblemente tortuosa con su hija y con sus hermanas. Su familia es desintegrada y disfuncional. Su vida y sus decisiones la han convertido en un ser muy cruel y duro. Siempre ha sido manipulada por todos y sigue siendo manipulada.

Por su parte, Cañénguez se refiere a Tona como una mujer católica, “religiosa”, pero también alcohólica. Es la hermana de en medio. Es totalmente villana, muy cínica. El personaje áspero de la historia.

Ada en cambio es descrito por Flores como una mujer sin escrúpulos, oportunista y que no le importa nada.

Los tres personajes son víctimas de la vida y de sus decisiones y cada una ha sobrevivido pisoteando a la otra. “Son seres humanos asquerosos”, opinó de ellas Flores.

Las actrices se prepararon para la puesta en escena de esta pieza desde el pasado mayo. Debido a la pandemia por Covid-19, MobyDick tuvo alrededor de 40 ensayos.

La pieza “La niña de los cuchillos” se presentó el año pasado vía zoom y esta será la primera vez que se exhibirá en sala en el Teatro Luis Poma, los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de octubre y es habilitada para un público mayor de 12 años.

Para el próximo año el director de MobyDick reveló que está tentado en presentar una pieza clásica. “A mí me gustaría montar ‘Esperando a Godot’, de Samuel Beckett, algún día la montaremos con toda seguridad, pero quizás, por el momento hay que darle un poco de aire a nuestro público y montar un clásico cómico y que la gente la pase bien”, indicó Nogales.