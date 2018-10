Continúan las presentaciones del Primer Festival de Teatro Hispano Salvadoreño

En el marco del Primer Festival de Teatro Hispano Salvadoreño, organizado por el Centro Cultural de España en El Salvador, esta semana se presenta la compañía Moby Dick Teatro, con la obra “A tragos lentos”, y para la próxima semana será el turno de Proyecto Teatral Punto Cero, con la obra “El vacío”, en la Gran Sala María de Baratta del Teatro Nacional de San Salvador (TN).

Moby Dick Teatro es una compañía que se identifican con temáticas de elevado compromiso social. Han llevado a escena casi dos decenas de espectáculos entre los que se encuentran: “Hombres”, una versión de “Bernarda”, de Federico García Lorca; “Matando horas”, de Rodrigo García; y “Divorciadas, evangélicas y vegetarianas”, de Gustavo Ott, entre otros.

La compañía ha dedicado una buena parte de su trayectoria a crear sobre los temas más desbordantes de la realidad salvadoreña. Esta semana presentarán su obra los días 19, 20 y 21 de octubre. Se trata de la historia de “mujeres con el alma quebrada, seres humanos incompletos por obra y gracia del estigma violento que marca la historia áspera y amarga de El Salvador”, explican.

La dramaturgia y dirección corresponden a Santiago Nogales; el elenco está conformador por Mercy Flores y Rosario Ríos; la música es en vivo y estará a cargo de Juan Carlos Berríos.

Por otro lado, están las presentaciones con el Proyecto Teatral Punto Cero, conformado por un grupo de actores y actrices provenientes de distintas experiencias teatrales. Algunas de las obras en las que el elenco compartió tablas son: “La canción de nuestros días”, “Los ausentes”, y “Romeo y Julieta”. “El vacío”, es el espectáculo con cual se lanza a los escenarios, exhibiéndolo los días 26, 27 y 28 de octubre, en el teatro capitalino.

“Es el texto ‘La cuchara’, del dramaturgo español Salvador Enríquez, el que funge como catalizador de ideas para llegar a esta puesta en escena”, explica el grupo y agregan: “Teniendo como eje transversal la soledad, ‘El vacío’, hace un recorrido en esos recovecos de un ser solitario que deambula en una rutina que ni siquiera es sostenible; vive en la añoranza de un pasado que no quiere recordar, no hay ayer no hay mañana”.

La dramaturgia corresponde a Salvador Enríquez; la adaptación a William Castillo; la dirección es de Alejandra Nolasco; la asesoría dramática de Jorge Ávalos. El elenco lo conforma Larissa Maltez y William Castillo.

Los horarios de presentación de las obras de teatro son: Viernes 19 y 26 de octubre, a las 7 p. m.; sábado 20 y 27 de octubre, a las 6 p. m.; y domingo 21 y 28 de octubre, a las 4 p. m. La entrada es gratis.

“El objetivo de realizar esta fiesta teatral es la difusión de la rica y variada dramaturgia española, y a su vez la promoción de compañías teatrales salvadoreñas, incentivando de esta manera la producción local”, dijeron sus organizadores a través de un comunicado.