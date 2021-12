17 de diciembre: Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales

Este día se creó para llamar la atención sobre los delitos de odio cometidos contra las trabajadoras sexuales en todo el mundo y de acuerdo con la revista Afroféminas esta fecha fue ignaurada por la Dra. Annie Sprinkle e iniciado por el Sex Workers Outreach Project USA (Proyecto de divulgación para trabajadores sexuales, EE.UU.), el primer día anual fue en 2003 y se llevó a cabo como un memorial y una vigilia por las víctimas del Asesino de Green River en Seattle, Washington.

Cuando Gary Ridgeway, mejor conocido como el “Asesino de Green River”, confesó haber asesinado al menos a 49 mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, afirmó que eligió a las “prostitutas” como sus víctimas “porque eran fáciles de ligar sin que se dieran cuenta. Sabía que no se denunciarían su desaparición pronto y quizás nunca. Elegí prostitutas porque pensé que podía matar a todas las que quisiera sin que me atraparan”.

Este día ha empoderado a las trabajadoras sexuales de todas las ciudades del mundo para unirse y organizarse contra la discriminación y recordar a las víctimas de la violencia, por ello durante la semana del 17 de diciembre, grupos de trabajadoras sexuales de todo el mundo realizan acciones y vigilias para crear conciencia sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales y abordar cuestiones relacionadas con el estigma y la discriminación que permiten que la violencia contra las trabajadoras sexuales ocurra con impunidad y crea barreras al intentar denunciar la violencia.

Además, esta fecha es importante porque a muchos se les olvida que las personas que realizan este tipo de trabajo sexual, también son seres humanos de carne y hueso que tienen los mismos derechos que el resto de personas y es importante visibilizar a este sector de la sociedad y los problemas a los que se enfrentan, esto sin importar que a muchas personas no les parezca su estilo de vida.

Al respecto la creadora de este día, Annie Sprinkle expresó: “Los delitos violentos contra las trabajadoras sexuales no se denuncian, no se abordan y quedan impunes. Realmente hay personas a las que no les importa cuando las prostitutas son víctimas de crímenes de odio, golpeadas, violadas y asesinadas. No importa lo que piense sobre las trabajadoras sexuales y la política que las rodea, las trabajadoras sexuales son parte de nuestros vecindarios, comunidades y familias”.

Para ser parte de esta conmemoración puedes contribuir con cualquier petición que realicen estas organizaciones, asistir a eventos y escuchar lo que ellas tienen que decir, también puedes demostrar tu apoyo por medio del hashtag #NoalaViolenciaContralasTrabajadorasSexuales.

Con información de: https://afrofeminas.com/